Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане

Фото: pxhere.com

В Казахстане в пилотном режиме запустили мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik, разработанное Минсельхозом совместно с ТОО "Аналитический центр экономической политики в АПК", передаёт BaigeNews.kz.

Разработчики рассчитывают, что приложение поможет расширить базу сельхозживотных. Каждый владелец животного (КХ, ТОО, ЛПХ и другие) может провести инвентаризацию поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объёме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.

Приложение работает на смартфонах.

"Через программу можно будет получить ветеринарный паспорт, произвести замену бирки при утере, снять животное с учёта после убоя, в будущем совершить процедуры купли-продажи скота между областями. TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое", - сообщили в ведомстве.

Пока TortTulik доступен для скачивания в Android Playmarket, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS.

Потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 миллиона владельцев скота по всей стране.