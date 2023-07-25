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pxhere.com Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00
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Фото: pxhere.com

Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане

В Казахстане в пилотном режиме запустили мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik, разработанное Минсельхозом совместно с ТОО "Аналитический центр экономической политики в АПК", передаёт BaigeNews.kz.

Разработчики рассчитывают, что приложение поможет расширить базу сельхозживотных. Каждый владелец животного (КХ, ТОО, ЛПХ и другие) может провести инвентаризацию поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объёме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.

Приложение работает на смартфонах. 

"Через программу можно будет получить ветеринарный паспорт, произвести замену бирки при утере, снять животное с учёта после убоя, в будущем совершить процедуры купли-продажи скота между областями. TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое", - сообщили в ведомстве.

Пока TortTulik доступен для скачивания в Android Playmarket, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS.  

Потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 миллиона владельцев скота по всей стране. 

"По мере обновления приложения будет внедряться раздел для покупателей мяса. Во вкладке sogym.kz казахстанцы смогут заказать тушу, прошедшую ветеринарный контроль, напрямую у сельхозтоваропроизводителя", - отметили в министерстве.

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Сегодня, 16:00
184
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