Мобильное приложение для расчёта инфляции появилось в Казахстане

Фото: Бюро национальной статистики

Специалисты Бюро национальной статистики будут вести мониторинг инфляции в Казахстане на основе данных фискальных чеков и собирать данные через мобильное приложение, передаёт BaigeNews.kz.

"На текущий момент специалисты-регистраторы вручную вводят данные по ценам на товары и услуги по обследуемым объектам. Ежемесячно фиксируются цены более 500 товаров и услуг (403 вида товаров, 105 услуг). Нововведения позволят обеспечить оперативность формирования статистики, оптимизировать расходы и повысить качество данных. Так специалисты-регистраторы будут регистрировать цены в специально созданном мобильном приложении, а фискальные данные с ценами товаров будут оперативно поступать в центр обработки", — сообщила пресс-служба ведомства.

Это новшество позволит не только повысить контроль качества сбора данных, но и расширит возможности для анализа цен, отметили в Бюро.

"В настоящее время цены регистрируются специалистами территориальных департаментов Бюро. Каждый из них ведёт бумажный дневник, где записывает динамику цен вручную. Сегодня мы презентуем мобильное приложение, где можно не только записывать ценовые предложения, но и сканировать штрих-код товара и даже делать его снимки, подтверждать локацию объекта и передавать данные в онлайн-режиме. Автоматизация ручного труда позволит сократить сроки обработки данных", – сообщил руководитель Бюро национальной статистики РК Жандос Шаймарданов.

Отмечается, что такую методику используют некоторые европейские страны, в частности, Бельгия, Швеция, Швейцария.

"Мы также приступили к реализации аналогичного проекта в Казахстане, привлекли экспертов Международного валютного фонда. Для расчёта этих данных фискальная информация собирается в министерстве финансов, а затем сортируется и классифицируется в соответствии с разрабатываемым каталогом. Это позволит классифицировать товары из чеков по структуре потребительской корзины", – рассказал директор департамента цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.

На сегодня в Бюро в пилотном режиме еженедельно от фискальных операторов поступают около 100 миллионов записей по приобретённым товарам и услугам, анализируется порядка 10 миллионов записей по 53 разновидностям товарных позиций. Всего в анализе участвуют данные свыше 12 тысяч контрольно-кассовых машин.

Бюро намерено поэтапно расширять перечень распознаваемых товаров и услуг для того, чтобы полноценно перейти на фискальные данные при расчёте инфляции. Для этого необходимо внедрить единый каталог товаров и услуг, который обеспечит чистоту и сопоставимость данных, а также подтвердить методологию со стороны МВФ.