Множество рейсов задержаны в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы объяснили существенную задержку авиарейсов и ответили на жалобы пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях воздушной гавани появилось сообщение о том, что на расписание полётов повлияли сложные метеоусловия - снегопад, ограничение видимости и понижение температуры воздуха.

Пассажиры приземлившихся самолётов пожаловались на то, что их около двух часов долго не выпускали из лайнеров и не подавали автобус. Этому тоже нашлось объяснение.

В аэропорту заявили, что были очереди на стоянку, подачу трапа или автобуса.

В авиакомпании FlyArystan заявили, что пришлось отменить несколько рейсов.

"В связи с погодными условиями в Алматы (сильный снегопад и переохлажденный туман) 16 февраля рейсы из/в Алматы были задержаны. Впоследствии рейсы КС7151 KC7153 Алматы-Семей, КС7152 KC7154 Семей-Алматы, КС7171 Алматы-Оскемен, КС7172 Оскемен-Алматы отменены из-за условий наземного обслуживания (очередь на обслуживание воздушных судов, длительная очистка перрона от снега и очередь на противообледенительные процедуры). Пассажирам отменённых рейсов предлагается полный возврат по месту приобретения билетов", - сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания Air Astana также сообщила о задержке и отмене рейсов в аэропорту Алматы. Пассажиров просят следить за расписанием рейсов на сайте авиакомпании.

В случае отмены или задержки рейса можно обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов. Телефон горячей линии: +7 7272 44 44 78.