Многолетний сорт пшеницы вывел учёный в Казахстане

Декан факультета биологии и биотехнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби Меруерт Курманбаева вывела сорт многолетней пшеницы, передаёт BaigeNews.kz.

Профессор вошла в число обладателей государственной научной стипендии 2023 года, представив на конкурс проект "Внедрение многолетней пшеницы в земледелие для сохранения биоразнообразия и плодородия почв на юге и юго-востоке Казахстана".

Цель работы – вывести на рынок многолетнюю пшеницу, эффективную с экологической и экономической точки зрения. По словам руководителя проекта, однолетняя пшеница, несмотря на обильный урожай, приводит к повреждению почвы. Кроме того, при посеве таких зёрен ежегодно тратится много средств.

Многолетняя пшеница, предложенная Меруерт Курманбаевой, защитит почву от эрозии. Не будет требовать ежегодной вспашки и посевных работ.

"Одним из национальных брендов Казахстана является пшеница. Многолетнюю пшеницу высевают только один раз, она даёт урожай в течение пяти-шести лет. Это очень выгодно для нашей страны. Более сорока научных центров по всему миру занимаются исследованиями многолетних культур. Впервые мы изучали многолетнюю пшеницу в Казахстане. Мы уверены, что результаты проекта будут востребованы на рынке. Преимущество многолетних культур перед однолетними заключается в том, что у них хорошо развитая корневая система. Кроме того, они оказывают большое влияние на улучшение качества почвы, повышают поглощение углерода, обеспечивают проникновение воды. А также помогают решить проблему дефицита кормов в стране", – сказала Меруерт Курманбаева.

Учёные КазНУ получили патент на проект. Ведётся работа по коммерциализации.