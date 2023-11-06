Многолетние ели спилили для ремонта крыльца магазина в Петропавловске

Жители Петропавловска возмутились тем фактом, что владелец магазина решил спилить здоровые ели для проведения реконструкции крыльца. В акимате города рассказали, что для получения разрешения на вырубку деревьев предприниматель обратился к местным властям, пообещав, что вместо спиленных елей произведёт компенсационную посадку, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, на котором видно, как пилят деревья, опубликовал instagram-паблик sko_kz. Отмечается, что действие происходит по улице Ауэзова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петропавловск Казахстан СКО (@sko_kz)

Пользователи соцсетей отмечают, что раньше здесь располагался ЗАГС, а деревья, по их словам, посадили несколько десятилетий назад.

"Был ЗАГС, в 1985 году, они (ели) были ещё маленькие, у меня есть на фото", — пишет один из пользователей.

На публикацию отреагировал акимат Петропавловска. Здесь объяснили ситуацию и сообщили: как показал отчёт об исследовательской работе, корни деревьев разрушают крыльцо магазина. А корни двух елей высотой более 15 метров находились близко к фундаменту. Поэтому из-за риска обрушения конструкции крыльца здания не было технической возможности пересадить ели.

"В связи с чем две ели спилили. Одно дерево подготавливается к пересадке(...) 5 ноября начались работы по пересадке 6 елей, три из которых ИП "Еремеев" были пересажены. В случае, если пересаженные деревья не приживутся, будет истребована компенсация в десятикратном размере", — отметили в комментарии акимата города к публикации.

При этом предпринимателю рекомендовали пересадить ели на площадь сквера Пушкина. Также в акимате рассказали, что 12 сентября представитель ИП "Еремеев П.В" подал заявление о выдаче разрешения на вырубку деревьев с целью реконструкции и восстановления крыльца магазина.