Многокилометровая очередь из грузовиков с арбузами образовалась на границе Казахстана с Россией

Фото: pkzsk.info

На границе Казахстана с Россией наблюдается скопление грузовиков с арбузами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Автомобили стоят на границе по несколько часов, иногда ожидание прохождения пограничного контроля занимает более двух суток. Водители арбузных фур принимают эту ситуацию как данность. Основная причина образования очереди — арбузный сезон.

Арбузы из Средней Азии на фурах везут в Российскую Федерацию через Казахстан.

На 23 июля очередь из арбузных фур в сторону России на пограничном пункте пропуска "Кызылжар" достигает примерно двух километров.

Нагревшиеся арбузы продают тут же за бесценок. Правда, желающих из приобрести не слишком много — большинство грузовиков в этой очереди везут именно эти красивые большие ягоды.

Фото: pkzsk.info