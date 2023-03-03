Многодетный казахстанец выпросил 92 млн тенге у любовницы по переписке

Мошенник выманил более 90 миллионов тенге у жительницы Астаны при помощи выдумок про гибель близких родственников и банкротство своего завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Как установил суд, мужчина, являющийся многодетным отцом, познакомился с богатой потерпевшей в социальной сети. В ходе общения он сумел убедить её о якобы возникших у него романтических чувствах и попросил помощи.

"Создавая образ директора завода, который находится в стадии банкротства, а также сообщая другие ложные сведения, в том числе о смерти своих близких родственников, вследствие чего он остро нуждается в денежных средствах, обманул потерпевшую, которая перечисляла на протяжении определённого периода времени через банковские онлайн-переводы Т. различные суммы", — сообщается в фабуле дела.

В общей сложности женщина перевела любовнику по переписке 91,6 миллиона тенге. Деньги мошенник возвращать отказался. Потерпевшая обратилась в полицию, которая квалифицировала его действия как мошенничество в особо крупном размере. В итоге суд приговорил похитителя к пяти годам лишения свободы.

"Приговором районного суда № 2 Алматинского района города Астаны от 11 января 2023 года Т. осуждён за совершение мошенничества к пяти годам лишения свободы (статья 190 часть 4 пункт 2 УК РК). С осуждённого в пользу потерпевшей С. в счёт возмещения материального ущерба взыскано более 91 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе осуждённый просил смягчить назначенное наказание и принять во внимание наличие на иждивении у него пяти несовершеннолетних детей, неработающей супруги и плохое состояние здоровья. Апелляционная инстанция оставили приговор без изменения, посчитав, что назначенное наказание справедливо и соразмерно.

Приговор вступил в законную силу.