Многодетные семьи получили пособия на сумму свыше 283 миллиардов тенге

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С начала 2022 года государственное пособие по многодетности получили 496,6 тысяч казахстанских семей, передает BaigeNews.kz. Общая сумма выплат составила 283,7 миллиарда тенге. Только за октябрь 494 тысячи многодетных семей получили 29,9 миллиарда тенге.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 50 975 тенге (4 детей), 63 727 тенге (5 детей), 76 479 тенге (6 детей), 89 231 тенге (7 детей), с 8 детьми – 101 760 тенге, с 9 детьми – 114 480 тенге, с 10 детьми – 127 200 тенге, с 11 – 139 920 тенге, с 12 – 152 640 тенге, с 13 – 165 360 тенге, с 14 – 178 080 тенге, с 15 – 190 800 тенге, с 16 – 203 520 тенге или 12 720 тенге на каждого ребенка", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.