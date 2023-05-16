Многодетного астанчанина лишили родительских прав из-за жестокого отношения к детям

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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны лишил многодетного отца прав на детей из-за жестокости, передаёт BaigeNews.kz.

По данным суда, иск мотивирован тем, что в период совместного проживания ответчиком в отношении детей и истца применялось физическое и психологическое насилие, унижение и оскорбления, в связи с чем истец вынуждена была неоднократно обращаться в полицию с заявлением. Ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности.

"Постоянное агрессивное поведение с рукоприкладством в отношении старших детей отразилось на их психоэмоциональном состоянии (боязнь, неуверенность в себе, суицидальные мысли, подавленное состояние и другие). Жестокое обращение с детьми нашло в суде полное подтверждение заключением психолога и судебно-медицинской экспертизы, пояснениями в судебном заседании детей, свидетелей и другими материалами дела", - сообщили в суде.

Суд лишил ответчика родительских прав, взыскав на их содержание алименты в размере ½ части со всех видов заработка. Решение вступило в законную силу.