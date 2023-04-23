Многодетная жительница Каркаралинска работает бамперистом в автосервисе

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Женщины в автосервисе встречаются редко, а даму, работающую там узким специалистом, увидеть практически невозможно. Между тем в Карагандинской области живёт женщина-бамперист, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Многодетная мать Марал Оспанова швея по специальности. Женщина давно сменила портновские ножницы на паяльник. Оказалось, что починка автомобиля – процесс не менее творческий, чем создание платья. Ремонтом машин женщина занимается около 20 лет. Сегодня Марал едва ли не самый востребованный в городе бамперист.

"Мой муж всю жизнь ремонтирует автомобили. Сначала я ему просто немного помогала. Потом мы купили и вместе привели в порядок собственную машину. Я как-то втянулась в процесс. С тех пор я его бессменный партнёр. Ремонтирую бамперы. Процесс трудоёмкий, но творческий", - рассказывает Марал.

Марал вспоминает, как поначалу автовладельцы с недоверием воспринимали женщину-мастера. Но свою профессиональную честь она отстояла за несколько лет: паяла, шлифовала, шпаклевала и красила. Женское восприятие цвета безошибочно помогает Марал подбирать нужный тон и накладывать краску без потёков и наслоений.

"Давно пришёл к выводу, что тонкая работа для хрупких женских рук. Они делают её аккуратнее. Хотя ремонт бампера – работа совсем нелёгкая. Всё зависит от степени повреждения автомобиля", - отмечает автослесарь Талгатбек Оспанов, автослесарь.

Марал поборола стереотипы и органично вписалась в гаражный сервис. Рост профессионального мастерства зависит только от самого человека, считает авторемонтница.

К слову, водительский стаж у Марал – 30 лет, имеет опыт управления трактором.