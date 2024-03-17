Многодетная мать из Жамбылской области работает таксистом

В Жамбылской области мать шестерых детей Ботагоз Хасенова работает водителем такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Автомобилями Ботагоз Хасенова интересовалась с детства. Она рассказала, что, когда была ученицей 9 класса, ей приходилось привозить воду на мотоцикле из соседнего аула.

"С детства приглядывалась к мотоциклу. Сама каталась на велосипеде, а когда подросла, начала ездить на нём. Потом пересела на автомобили. Первыми машинами были "Москвич" и "Жигули". На них научилась ездить в селе", — говорит Ботагоз Хасенова.

За рулём Ботагоз больше 20 лет, а таксистом в селе Бирлесу-Енбек работает четыре года. Изначально многодетная мать ездила в райцентр за продуктами и по пути подвозила односельчан. В итоге простое увлечение превратилось в источник дохода. Пассажиров возит не только между сёлами, но и в Тараз.

"Моей старшей дочери – 19 лет. Она учится в университете платно. Поэтому решила помогать мужу, ведь деньги никогда не бывают лишними. Вождение машины – это не только дополнительный доход, но и моя детская мечта", — рассказала Ботагоз Хасенова.

Муж Ботагоз работает механиком на СТО, поэтому с лёгкостью устраняет любые поломки в машине супруги.