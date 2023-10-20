Многодетная мама из Астаны поставила цель перевести на казахский 250 сказок народов мира

Айнагуль Хамитова – мама семерых детей с 30-летним стажем и автор проекта с глубоким философским смыслом "Дарынды бала әлемі" (Мир одарённого ребенка), главным продуктом которого является серия книг с мудрыми сказками разных народов. Вместе с командой она из 1000 сказок со всей планеты отобрала 250 самых интересных историй, которые в наибольшей степени отражают самобытность определенного этноса. Вышло уже пять книг со сказками, которые дублируются на государственном и русском языках. Причем каждая из них заканчивается тематической казахской пословицей. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz Айнагуль рассказала свою удивительную историю о семье, жизненных сложностях, творческих планах и социальных проектах.

Чтобы понять суть проекта "Дарынды бала әлемі", нужно перенестись в тяжелые 90-е годы, когда совсем юная Айнагуль с мужем и двумя старшими детьми жили в съемной "однушке" карагандинской пятиэтажки.

"У нас всегда были книги. И мы сидели, обняв детей, убегали из этой суровой реальности. Путешествовали, воображали разные миры через сказки. В более старшем возрасте знакомили детей с классикой, прививали ценности через "Путь Абая" и другие книги. Потом стали подключать и бизнес-литературу о финансовом менеджменте, о том, как выстроить компанию. Сами читали, и дети-подростки тоже интересовались. Так я поняла, что книги, независимо от того, в каком социальном положении ты находишься в данном моменте, - это ресурс для того, чтобы сформировать своё светлое будущее", - рассказала наша героиня.

Свой проект Айнагуль решила начать именно со сказок, потому что она уверена, что человеческие ценности и познавательный интерес ребёнку нужно закладывать с самого раннего детства.

"Хочется передать инструмент для хорошего плодотворного материнства, чтобы обеспечить детям качественное развитие. Почему сказки народов мира? Я человек очень толерантный, это особенность нашего народа. Мы собрали и прочли сами около 1000 сказок. И из них отобрали 250, которые отражают специфику и самобытность той или иной народности. Несмотря на то, что мы все разные, человеческие понятия, такие как доброта, справедливость, честность, трудолюбие у всех народов едины", - отметила она.

Чтобы воплотить в жизнь свою идею многодетные родители открыли издательство и прошли сложный путь выпуска книг.

"Издательское дело очень сложное, поскольку у нас нет своего сырья, производство обходится довольно дорого. Но цены на книги мы стараемся удерживать на доступном уровне. Проект очень сложный в отдаче финансов. Я раньше думала, почему у нас так мало людей занимается выпуском книг. Потому что это совершенно не прибыльное дело. Мы еле-еле двигаемся только потому, что у нас есть внутри убежденность и миссия: выйти за рамки своей жизни. Уже такой возраст, когда думаешь уже о смысле, что ты оставишь после себя. Мы с супругом такие разговоры ведем. Тем более у нас семеро детей, и нас беспокоит, в какой действительности они будут жить и творить", - поделилась Айнагуль.

Сказки, которые представлены в серии "Дарынды бала әлемі", впервые вышли в свет на казахском языке, это авторские работы.

"Переводил на казахский филолог с большим опытом, который долгое время работал журнале "Балдырған", Абыл Кайранов. Большую работу проделала редактор Гульзия Сеитова. Над текстами мы работали около пяти лет. Ещё девять месяцев мы верстали книги. Несколько художников работали над иллюстрациями, нам не нравился стиль. В итоге нашли девушку-казашку Жанар Ерлан-қызы, которая с семьей живёт в Швеции. Она стала автором рисунков, в которых смогла передать настроение, специфику каждой народности", - рассказала издатель.

На сегодня вышло уже пять сборников по 10 сказок в каждом. В планах Айнагуль выпустить еще 20 таких книг, чтобы охватить 250 народностей мира.

"Тогда у нас получается вся планета. Через это мы детям показываем, насколько этот мир широк и интересен. Такой посыл. И каждую сказку мы завершаем казахской пословицей, которые тщательно подбирали. Для нас это был тоже такой личностный рост", - отметила она.

Автор проекта планирует презентовать свою серию детских книг казахским диаспорам в других странах. В декабре ко дню независимости она собирается представить её во Франции.

"Идея выпускать сказки возникла из потребности. У нас есть детские центры. И когда мы искали сказки для чтения детям или постановки спектаклей, то не могли найти ничего, кроме "Колобка" и "Репки". Все остальные какие-то длинные, для постановок неудобные. А наши сказки - любую возьми – и можно постановку сделать", - добавила предпринимательница.

С помощью книг "Дарынды бала әлемі" можно учить с детьми казахский язык.

"Мы получаем много обратной связи о том, что очень удобно, когда сказка сразу на двух языках представлена. Читает, например, мама, которая сама плохо владеет казахским, и тут же они возвращаются и смотрят в русский текст. Но у нас не дословный, конечно, а больше смысловой перевод. Вообще учёные, филологи отметили, что этих сказок более, чем достаточно для того, чтобы освоить интеллигентный литературный казахский язык", - сказала Айнагуль.

Издатель рассказала, что все эти сказки представлены также в аудио-версии, которые могут стать спасением для занятых родителей. Их бесплатно можно слушать на сайте проекта и в его телеграм-канале.

"Мы с мужем сами всю жизнь мегазанятые люди, очень много работаем. Поэтому, понимая нехватку времени у родителей, мы перевели эти сказки ещё и в аудиоформат. Профессиональные актёры озвучили их на казахском языке. Прослушивание сказок развивает у детей воображение, красноречие, актёрское мастерство, успокаивает нервную систему", - отметила она.

Сейчас Айнагуль с командой работает над социальным проектом для педагогов, они озвучивают труды Ахмета Байтурсынова.

"Он будет в бесплатном доступе. У меня пять школьников сейчас. Я сама работаю в сфере образования - у нас детские центры, поэтому я понимаю, насколько эти знания важны для педагогов и даже для мам. В начале ноября уже анонсируем и выпустим эти аудио-книги, они будут доступны на нашем сайте", - поведала она.

Проект "Дарынды бала әлемі" включает также познавательные онлайн-уроки по живописи и прикладному искусству, где на каждая тема на казахском языке раскрывается через интересные факты. Также команда Айнагуль разработала билингвальные карты для изучения казахского и английского языков и познавательные карточки по 100 странам мира.

В разработке находится семь энциклопедий на казахском. Эта идея тоже родилась из-за неудовлетворения существующей научно-познавательной литературой для детей на госязыке. Авторы книг стараются сделать их очень привлекательными для современного поколения, которое с пелёнок пользуется гаджетами.

"Ещё мы подготовили несколько комиксов по финансовой грамотности. Как будут средства, мы их выпустим. Идея возникла из-за случая с сыном, которому родственники подарили деньги, и он их потратил за два дня и сам даже не понял, на что. Хотя хотел купить телефон. Как только ребёнок узнаёт, что такое деньги и что такое магазин, уже можно такие вещи объяснять. Эти книжки будут предназначены для младшего школьного возраста, примерно до 9 лет", - сообщила наша собеседница.

Недавно команда "Дарынды бала әлемі" закончила работу над своим первым мультфильмом "Бүркітші бала". К нему музыку написала старшая дочь Айнагуль. На днях он появится в свободном доступе в YouTube.

"Слова песни мы сочинили со смыслом: "Еш нәрседен қорықпайсын, батыр боласын!" В простую мелодию мы заложили такой посыл мотивирующий – "Я сильный, я смелый!", чтобы это всё в подсознании, в генах наших детей откладывалось. В мультфильме показываются отношения мальчика Ерсултана и его аташки, который передаёт ему свою мудрость. Сейчас дедушки особо с детьми не хотят сидеть, у них свои интересы. Хотя бы через мультфильм пусть дети познают это. Правда, я считаю, что первый блин вышел комом. Мы неудовлетворены конечным результатом. Но всё равно пойдём дальше, хоть это нелёгкий процесс. Сейчас в Нью-Йорке нашли мультипликатора, может быть, с ним поработаем", - отметила женщина.

Айнагуль с супругом не только удалось построить бизнес и найти дело для души, их старшие дети также делают успехи в карьере, а младшие учат одновременно несколько языков.

Самый старший сын, отучившись в Канаде, вернулся в Казахстан и сразу же получил хорошую должность в большой компании. Однако через месяц работы он уволился, так как решил строить свой бизнес. Родители его поддержали. Ему удалось коммерциализировать свою идею и уже через два года молодой человек попал в список Forbes "30 до 30".

Вторая дочь, которая недавно вышла замуж - профессиональный музыкант, кобызистка. С 14 лет она выступает на мировых сценах. Третья дочь в свои 17 лет владеет пятью языками. Младший помимо казахского и русского тоже учит параллельно английский, немецкий и арабский.

"Дети состоялись, потому что у них развито воображение, и они видят возможности там, где обычный человек не увидит. У них достаточно смелости для того, чтобы поставить точку на той деятельности, которая ему не нравится или в которой они не видит перспектив, и пойти дальше. Это всё заложилось через книги, я думаю", - считает Айнагуль.

На вопрос о том, как им с супругом удалось воспитать таких прекрасных детей, женщина ответила, что они сами постоянно развиваются, трудятся над общими проектами, разделяя зоны ответственности. Но самым главным секретом она назвала любовь.

"Наверно, потому что мы всё делаем с любовью. Мы любим друг друга, во-первых. Бизнес открываем - любим клиентов. Все, кто с нами сотрудничает, они работают с нами 15-20 лет. Чем бы мы не занимались, за нами остаётся поле ягодное, нет обломков за нашими спинами. Мы всегда придерживаемся своих твёрдых моральных принципов, несмотря ни на какие трудности. Двери нашего дома всегда были открыты. Родственники жили с нами, друзья всегда приходили, даже, когда мы жили в однокомнатной квартире. Я думаю, что то, что мы имеем сейчас – это можно назвать благословением, ответом свыше. В бизнесе тоже важно иметь свои ценности – любовь к родине, народу, думать о будущем, заботиться планете", - отметила многодетная мама.

Айнагуль подчеркнула, что никогда не заставляла старших детей смотреть за младшими, они занимались своим образованием, ходили на кружки. Старшая дочка профессионально занималась музыкой по пять-шесть часов в день. Поэтому выручали ата-әже.

"Я не могла себе позволить сидеть в декрете. Через 40 дней я возвращалась к работе, такая была реальность. У нас к многодетным семьям есть предвзятое отношение. Я себя чувствовала асоциальной, как будто я каждый год рожаю и не могу ничего с этим поделать. Я зарабатывала деньги и приглашала для своих детей лучших педагогов. Все встречи, выезды, коммуникации у меня были очень рационально рассчитаны, потому что в это время дети оставались без мамы, и мне было важно, чем они заняты. И это было на протяжении всего родительства. И со старшими детьми я так организовывалась, и сейчас с младшими. Я не принимала приглашения на форумы, выступления, интервью и так далее. Только сейчас стала соглашаться", - рассказывает женщина.

Чтобы у детей в шаговой доступности было пространство для занятий творчеством семья специально открыла школу искусств.

"Я сказала подругам: Девчонки, давайте, я заморочусь, найду педагогов, арендую пространство, и наши дети пусть туда ходят, чем они будут балду гонять, пока мы на работе. Будет такая-то цена, вы согласны? Они с радостью согласились. Эти дети уже выросли, уже в университеты поступают. Из мамской потребности возник такой центр", - вспоминает наша героиня.

Айнагуль - верующий человек. Духовное развитие вкупе с образованностью даёт ей силы заниматься своим делом, семьёй и не бояться трудностей. Но самая основная причина её "ресурсности" заложилась именно в семье, считает женщина.

"Я очень много вижу девчонок, которые сдаются. С апатией относятся ко всему, какого бы интеллектуального и духовного уровня они не были: "Ой, кругом взяточники!" и так далее. Кто-то намаз читает, или доктор наук, профессор", - отметила она.

Айнагуль с супругом из простых семей, сама женщина из аула. Мама воспитывала шестерых детей одна. Папа умер, когда ей, самой младшей, было 9 месяцев. Не зря говорится, что плохие времена рождают сильных людей.

"С возрастом я всё больше благодарна своей маме, которая заложила в меня определённые ценности. За столом у нас было не принято кого-то критиковать, например. Мы говорили о книгах. Я читала и потом рассказывала эти истории. У моей мамы было только 10 классов образования, но она с упоением слушала меня. Потом делилась своими чувствами. Мы дома делали всякие постановки, театр теней. Она заложила в нас ощущение свободы - что ты имеешь значение, ты можешь сама изменить всё. Плюс она была очень духовным человеком. Даже когда умирала, она прочитала намаз, легла и сказала, что уходит. И так покинула этот мир. Это был уникальный человек. Повезло, что мне и супруг такой попался, у него тоже такая семья была. А дальше мы уже продолжили свой путь на основе ценностей, которые нам заложили в детстве", - поделилась наша героиня.

Автор проекта для детей уверена, что хорошее образование, саморазвитие – это ключевые факторы для того, чтобы видеть тенденции в экономике, политике.

"Я всегда говорила, что я аполитичный человек. Но, тем не менее, я как мама, как птица в гнезде должна смотреть, где там ползёт змея, есть ли угроза для моих птенцов. Это такой животный инстинкт. К сожалению, по уровню образования Казахстан сейчас находится на низком уровне, зато по суицидам и насилию – впереди. Это очень настораживает. В то же время, каждая семья, каждая мама может менять эту реальность прямо здесь и сейчас", - добавила она.

Фото из личного архива Айнагуль Хамитовой.