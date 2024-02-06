Многочисленные нарушения выявили в школе-интернате в Жамбылской области

Представитель омбудсмена выявил нарушения в школе-интернате для детей из многодетных и малообеспеченных семей в поселке Гранитогорск Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе рабочей поездки в Меркенский район представитель уполномоченного по правам человека посетил учебное заведение.

"Обнаружено, что здесь не ведутся записи камер внутреннего видеонаблюдения, не полностью сохранялись пробы суточных продуктов питания, комнаты, где спят ученики, не оборудованы тумбочками. Также во время посещения общежития интерната выявлено нарушение по оборудованию спальных мест", - сообщили в офисе омбудсмена.

Представитель уполномоченного по правам человека направил рекомендации по устранению выявленных нарушений в областное Управление образования.