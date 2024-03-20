Многочисленные нарушения в тратах бюджета нашли прокуроры у компании "Газопровод Бейнеу-Шымкент"

Главная транспортная прокуратура установила многочисленные нарушения в области закупок и неэффективного использования бюджета в деятельности ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент", передаёт BaigeNews.kz.

Тендеры компания объявляла только на бумажных носителях и в газетных публикациях, а тендерные заявки прилагались в письменном виде.

"Закупка услуг/товаров, технические спецификации к ним и суммы затрачиваемых средств сотрудниками предприятия с долей участия государства прописывались под конкретного поставщика. Такое положение дел негативно отражалось на формировании здоровой конкуренции бизнеса, а также ущемляло права доступа потенциальных поставщиков услуг к сегменту рынка", - сообщили прокуроры.

К примеру, в 2019 году несмотря на наличие сотрудников у заказчика, необоснованно заключён договор на оказание услуги по формированию, оформлению, предоставлению и сопровождению заявок по тарифной смете и инвестиционной программе на 2020-2024 годы со сторонней аффилированной компанией на общую сумму свыше 133 млн тенге.

"Фактически работу произвели не имеющие отношение к победителю тендера наёмные лица всего за 1,5 миллиона тенге, то есть "маржинальная" прибыль от заключённого незаконного договора составила порядка 131 миллиона тенге. По выявленным нарушениям главной транспортной прокуратурой осуществлено досудебное расследование. В результате ущерб государству возмещён в полном объеме. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в АО "Qazaq Gaz" внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения.

После вмешательства прокуратуры в целях прозрачности и доступности информации процесс проведения закупок ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" переведён на электронный формат посредством портала Qazaqstan trading platform. Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности при участии в процессе закупок.