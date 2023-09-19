Многие зарубежные компании готовы координировать свою работу в ЦА из Казахстана – политолог

Во время своего визита в США Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел множество встреч с главами государств, руководителями крупных транснациональных компаний и международных организаций и договорился о сотрудничестве в различных сферах. Мы побеседовали с заместителем директора Казахстанского института стратегических исследований Аскаром Нурша о том, какой эффект окажут эти договоренности на экономику Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В рамках этого визита мы видим, какую огромную работу проделывает президент по привлечению иностранных инвестиций. Дело в том, что у экономики Казахстана есть очень большой потенциал, но для его раскрытия необходимы инвестиции. А на рынке международных инвестиций существует большая конкуренция. Данные встречи помогают привлекать зарубежные инвестиции в казахстанскую экономику. По большому счёту это будет один из важных результатов этого визита", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что казахстанская экономика нуждается также в новых технологиях.

"Для развития промышленности нам необходима модернизация нашей существующей экономики, производственной базы. А это невозможно без технологий потому, что мир не стоит на месте, и мы не можем развиваться в рамках старой парадигмы. Иначе мы будем производить продукцию, которая не пользуется спросом не только за рубежом, но и в самом Казахстане. Поэтому встреча с технологическими гигантами – это не только инвестиции. За технологиями тоже идёт большая конкуренция в мире", - отметил Нурша.

Важным моментом эксперт назвал также то, что Президент старается договариваться о том, чтобы инвесторы дислоцировались именно в Казахстане, а не работали в нашей стране из другого региона.

"Дело в том, что многие зарубежные компании, международные организации проявляют интерес к нашей стране, но как правило, их офисы расположены далеко за пределами. К примеру, очень много зарубежных компаний, даже которые работали в Казахстане, базировались в той же Москве. Очень многие действуют по принципу франшизы здесь. И мы видим, что один из важных трендов последних нескольких лет – это то, что руководство Казахстана старается убедить своих партнёров перенести свои производственные площадки или региональные офисы на территорию Казахстана", - пояснил он.

По словам политолога, многие партнёры уже готовы не только перенести в Казахстан свои офисы, но и координировать отсюда свои экономические стратегии в рамках Центральной Азии и даже шире, к примеру - на южный Кавказ.