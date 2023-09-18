Мнения казахстанцев учтут при отборе кандидатов в судьи

Отбирать кандидатов на судейские должности будут с учётом мнения казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аппарат Высшего судебного совета.

Для обеспечения объективности и открытости отбора судей Высший судебный совет призывает граждан поделиться мнением о кандидатах, участвующих в конкурсе на занятие судейских должностей.

Оставить отзыв можно на сайте Совета в разделе "Мнения граждан об участниках конкурса" до 1 октября включительно.

Советом проводится конкурс на занятие 335 вакансий судей.

Наряду с мнением общественности в ходе отбора также изучаются профессиональные и личностные качества претендентов. Кроме того, кандидаты проходят интервью с членами Конкурсной комиссии, в которую входят представители адвокатуры, прокуратуры, представители юридического сообщества, а также HR-специалисты.