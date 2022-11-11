Младенец умер во время сдачи анализов в Жамбылской области

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В Жамбылской области при странных обстоятельствах скончалась трёхмесячная девочка. Всё произошло на плановом осмотре в поликлинике. По словам матери, абсолютно здоровый ребенок потерял сознание, когда брали кровь из вены. Малышку пытались реанимировать, но тщетно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

30-летняя Милана Ратушина снялимала дочь на видео до похода поликлинику. Малышка улыбалась и чувствовала себя хорошо.

Трёхмесячную Амелию медики пригласили на плановый осмотр. Там мама девочки пожаловалась на синеву вокруг рта ребенка, которую заметила раньше. Амелию взвесили, осмотрели и отправили в процедурный кабинет сдавать кровь.

"Медсестра втыкает ей иголку и одевает шприц и не попадает. Говорит: позови еще кого-то. Вытаскивает, но не до конца. И начинает в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. И я смотрю на свою малышку и вижу, что что-то с ней не так, и я говорю: "Что с ней? Что с ней?!" Она такая испуганная хватает её, на меня, на неё смотрит – и мне в руки даёт, и выбегают все", - рассказала мать Милана Ратушина.

По словам женщины Амелия, посинела во время укола. С ребенком на руках пришлось бежать в реанимацию в соседнее здание. Уже там спустя пять часов сообщили: ребёнок скончался.

"Если бы у них эта реанимация была бы готова и врачи бы знали, что с моей девочкой, чтобы у них был рентген и УЗИ, чтобы они сделали и видели, а не гадали сидели: у неё порок, у неё сахар, у неё инсульт, у неё это… Если вы не умеете этого делать, не делайте!" - говорит Милана Ратушина.

Дирекция Меркенской районной больницы (под её началом работает поликлиника) не исключает: участковый терапевт могла не уследить за ребенком и пропустить первые признаки опасного заболевания. Спецкомиссия это ещё выясняет.

Но медики настаивают: инсульт у грудничка мог произойти и без укола.

"Крик – он мог быть просто так, без этого, без уколов мог быть крик. По записям патологоанатома: там закупорка крупно-церебральных сосудов и вследствие этого отёк головного мозга. Я считаю, что за этим ребенком первое время динамическое наблюдение велось не на должном уровне. Но здесь сказать, что полностью медсестры или врачи виноваты, я не могу", - сказала и. о. заместителя главврача Меркенской ЦРБ Жанат Оспанова.

В районной больнице заверили: вину медиков ещё предстоит установить. Но родители намерены добиваться уголовного преследования. Заявления во все инстанции они уже написали.