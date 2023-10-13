Младенец проглотил соску в Жамбылской области
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Врачи спасли девятимесячного ребенка в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
Малыша доставили в областную многопрофильную детскую больницу в тяжёлом состоянии. По словам матери, мальчик потерял сознание во время игры дома и ударился головой. Затеv у ребёнка появилась тошнота и рвота.
"Врачи госпитализировали маленького пациента в отделение нейрохирургии с диагнозом: черепно-мозговая травма. Но проводимое лечение не давало результатов. Тогда ребёнка осмотрели хирурги и поставили диагноз "Острая кишечная непроходимость". Врачи обнаружили, что малыш во время игры держал во рту соску и проглотил её. Пациенту экстренно провели операцию на брюшной полости", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.
Первые сутки после операции малыш находился в отделении реанимации, сейчас он получает лечение в отделении хирургии.
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