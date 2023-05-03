Младенческая смертность выросла на 40% в Аркалыке - депутаты просят решить проблемы моногородов

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Депутаты мажилиса отметили острые проблемы в моногородах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Высокий уровень безработицы, износ инженерной и транспортной инфраструктуры, недостаток и низкая материально-техническая обеспеченность социальной инфраструктуры, а также из этих городов массово уезжает население.

"В настоящее время в Казахстане насчитывается 27 моногородов, в которых проживают 1,4 миллиона человек. И во многих из них имеются немало схожих, нерешенных проблем. Основные – это отток и снижение численности населения. К примеру, в городах Экибастуз, Кентау и Аркалык уровень изношенности водопроводных, канализационных, тепловых и сетей электроснабжения составляет выше 85%", - сообщил депутат Берик Бейсенгалиев.

По его словам, в городе Аркалыке более 80% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, а рост показателя младенческой смертности в 2022 году по сравнению с предыдущим увеличился на 40%. Основные причины – дефицит медицинских кадров и низкий уровень материально-технической базы учреждений здравоохранения. В результате более 50% населения вынуждена была выехать в другие регионы.

"При этом Аркалык еще со времен Торгайской области, является стратегически важным городом для отдаленных районов Костанайской области, как Амангельдинский и Джангельдинский, в которых те же проблемы. Похожая ситуация сложилась и в других моногородах Казахстана, по некоторым из которых в перспективе возможно станет вопрос в преобразование в село (города Серебрянск, Каражал)", - предложил мажилисмен.

В этой связи министерством национальной экономики и акиматами разработаны проекты Комплексных планов социально-экономического развития 10 городов, как Алтай, Балхаш, Жанатас, Житикара, Каратау, Лисаковск, Риддер, Серебрянск, Степногорск и Аркалык на 2023-2027 годы. На сегодняшний день эти планы еще не утверждены правительством, сообщили в мажилисе. То есть комплексные планы, реализация которых должна была начаться с 2023 года, до сих пор не исполняются.