"Митингов 31 мая не будет" - прокуратура предупредила алматинцев

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В Алматы 31 мая мирных собраний не запланировано, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города. В надзорном ведомстве сделали предупреждение горожанам - не вестись на провокации в этот день.

"В социальных сетях широко распространяются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 31 мая текущего года участия в согласованных местными исполнительными органами митингах и шествиях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни в городе Алматы проведение каких-либо мирных собраний не согласовывалось. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны", - говорится в сообщении прокуроров.

Они напомнили, что организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (пункта 3 статьи 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста.

"В целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", - сообщили в прокуратуре Алматы.

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода.