Митинги проводить не позволим: Лепеха о праздновании Дня Республики

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на брифинге в правительстве высказался о возможности проведения митингов 20-го октября. Такие призывы уже распространяются в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас, как только военная колонна куда-то движется, значит, война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг. Я не знаю, кто и в каком году куда двигался, и куда мы можем готовиться, когда сегодня 17 число. 25 число у нас вообще государственный праздник, мы конечно, к нему готовимся. У нас будет усиленный вариант несения службы. Мы сейчас в акиматах запрашивали все мероприятия, мы будем обеспечивать охраной общественного порядка", - сказал Игорь Лепеха.

По его словам, есть призывы на митинги 25 октября от экстремистской организации.

"Что касается призывов 25 октября. Есть призывы, которые делают члены ДВК. ДВК - это экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна. И, естественно, никаких митингов мы им проводить не позволим. В отношении других граждан, которые подают заявки в МИО, будут рассматривать. Вы знаете, у нас уведомительный порядок, они ставят в известность. Если там место и цель соответствуют законодательству, они дают разрешение. Мы будем смотреть по тем запросам, которые будут отработаны МИО. То, что будет разрешено, мы будем охранять. То, что запрещено, естественно, будем принимать меры по недопущению", - заверил вице-министр.

В целом, по его словам, МВД реагирует на все призывы, если они носят признаки разжигания какой-либо розни - религиозной, социальной.

"Если призывы к нарушению общественного порядка, конституционного строя, то на них мы тоже реагируем. По остальным призывам, условно говоря, если у гражданина есть потребность собрать людей, и он законодательно все правила соблюдает и не нарушает общественный порядок, то это его гражданское право", - указал спикер.

Позже вице-министр высказался о рисках для детей.

"Я просто вас всех призываю, у нас у всех есть горький опыт, мы понимаем, чем это всё может закончиться. Понятно, что мы не допустим никаких противоправных у нас выступлений, и будем принимать своевременные меры, но работу разъяснительную, наверное, необходимо каждому родителю, ректору проводить, чтобы их дети и учащиеся не стали либо сами участниками противоправных акций, либо как наихудший вариант – не стали жертвами. Зачем вспоминать, когда мы помним недавние события. Поэтому я просто всех предупреждаю и еще раз говорю, что незаконные действия мы просто недопустим, однозначно", - резюмировал спикер.