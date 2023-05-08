Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Об этом он заявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвящённой итогам референдума.

"Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? Почему я сам отказываюсь от оставшихся трёх с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьёзно меняются отношения и баланс", — заявил президент Узбекистана.

Во-вторых, отметил Мирзиёев, обновлённая Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи, продолжил глава государства.

"В-третьих, наш народ ждёт от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах. В-четвёртых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития", — сказал он.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.

Напомним, 6 мая в Избирательный кодекс Узбекистана были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.

Если президент распускает Законодательную палату, то выборы депутатов проводятся в течение трёх месяцев, если нижняя палата парламента принимает решение о самороспуске, то в течение двух месяцев. При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трёх месяцев, а при самороспуске — в течение одного месяца.