Рекорд Гиннеса по количеству снеговиков установили жители Костанайской области
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
161Фото: kstnews.kz
Жители Костанайской области слепили 2300 снеговиков, тем самым установив новый рекорд по числу снежных фигур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Сообщается, что представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекордное количество снеговиков в селе Камысты Костанайской области.
Известно также, что изначально сельчане планировали слепить 2024 фигуры.
Отметим, предыдущий рекорд принадлежит жителям Китая, которые слепили две тысячи снеговиков.
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