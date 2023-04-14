Мировой лидер по управлению водными ресурсами заходит в Казахстан

Фото: пресс-служба МИД РК

Посол Казахстана в Катаре Арман Исагалиев встретился с гендиректором компании Metito Qatar Overseas Хелми Гандуром и обсуждил вопросы расширения сотрудничества по реализации в РК проектов в сфере водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Metito Qatar Overseas с июня 2022 года поставляет оборудование опреснительному заводу Caspiy в Мангистауской области.

Компания активно изучает возможность модернизации канализационно-очистных станций в различных городах Казахстана, в том числе Астане, Петропавловске, Таразе и Кунаеве.

В октябре 2022 года в рамках государственного визита Эмира Катара в Казахстан компания Metito Qatar Overseas подписала меморандум о сотрудничестве с акиматом Жамбылской области. В планах компании также строительство крупных опреснительных заводов в Мангистауской области.

Конгломерат Metito является мировым лидером и поставщиком полных интеллектуальных решений для управления водными ресурсами. Группа находится в авангарде отрасли водоснабжения и водоотведения с впечатляющим портфелем, который включает более 3 000 проектов в 50 странах.