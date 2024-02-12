Опера казахстанского композитора прозвучит сразу в нескольких городах Великобритании

17 февраля 2024 года в Кафедральном соборе Глазго состоится мировая премьера оперы "The Bruce" докторанта программы "Болашақ", композитора-пианиста Рахат-Би Абдысагина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Впервые опера казахстанского композитора прозвучит в четырех городах Великобритании.

"Опера расскажет о короле Шотландии Роберте I Брюс. Опера станет музыкальным мостом между прошлым и будущим, и раскроет личность одного из величайших шотландских монархов – борца за независимость. Либретто основано на одноименной средневековой поэме Джона Барбура "Брюс", написанной около 1375 г., и является основной частью докторского исследования Рахат-Би в Королевской консерватории Шотландии и Сент-Эндрюсском университете. Произведение представляет собой соборную оперу, новый жанр, предназначенный для исполнения в акустическом зале собора", - говорится в сообщении.

По словам композитора Рахат-Би, опера расскажет историю о свободе и добродетели, личности и власти, борьбе и стойкости, как один человек способен кардинально изменить жизнь целого народа.

Премьера приурочена к 750-летию со дня рождения Роберта Брюса и пройдет в четырех знаковых соборах Великобритании:

17 февраля в Кафедральном соборе Глазго. В данном Соборе Роберт Брюс впервые был признан королем Шотландии;

21 февраля – в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге. Собор основан до войны за независимость и играет важную роль во многих исторических моментах. В Соборе проходила первая из множества поминальных служб по Королеве Елизавете II. Также в данном месте прошла церемония представления к Короне Шотландии Карла III;

24 февраля – в часовне Святого Сальватора Университета Сент-Эндрюс. Король Роберт I Брюс присутствовал на официальном освящении собора в 1318 году;

3 марта – в Аббатстве Данфермлайн. Место захоронения Роберта Брюса.

В постановке примут участие оперные певцы и дирижёры Королевской консерватории Шотландии. Актерский состав состоит из исполнителя роли Роберта Брюса (тенор), чтеца, ансамбля певцов и органа. Органную партию сыграет сам Рахат-Би Абдысагин.

Аристократическая династия Брюс оказывает всестороннюю поддержку организации оперы. Предисловие к опере написал 37 глава клана Брюс, граф Элгин и Кинкардин Эндрю Брюс. Также Клан Брюс оказали содействие в предоставлении костюмов артистам труппы для воссоздания исторической эпохи.

Информация о бронировании билетов доступна на сайте АО "Центр международных программ bolashak.gov.kz. Посещение оперных представлений бесплатное при предварительном бронировании.

Отметим, казахстанский композитор и пианист, магистр искусствоведческих наук, лауреат государственной премии "Дарын" Рахат-Би Абдысагин – выпускник программы "Болашақ". В 2022 г. выиграл стипендию "Болашақ" и уехал проводить докторское исследование по специальности "Музыка" в Royal Conservatoire of Scotland.