Миротворческий контингент из Казахстана готов к убытию на Голанские высоты

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана и Организацией Объединённых Наций для развёртывания миротворческого контингента в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением" (СООННР) на Голанских высотах. Впервые ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельное развёртывание и выполнение миротворческой миссии. Казахстанский контингент состоит из 139 военнослужащих. Наши миротворцы будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, передаёт BaigeNews.kz.

Для выполнения миссии военнослужащие прошли тщательный отбор и подготовку в соответствии с требованиями и стандартами ООН.

Комплексная шестимесячная подготовка была организована на базе Центра миротворческих операций министерства обороны. В обучении военнослужащих участвовал инструкторский состав центров миротворческих операций, разминирования и военной медицины.

Военнослужащие изучали английский язык, правила применения силы, нормы международного и гуманитарного права. На практике отработаны задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию, обезвреживанию взрывных устройств, оказанию помощи и эвакуации.

Для повышения практических навыков и оперативной совместимости с офицерами штаба контингента проведены занятия по принятию военных решений на оперативно-тактическом уровне. По оценкам экспертов, личный состав контингента показал высокий уровень подготовки и мотивации.

Министерство обороны РК осуществило большой комплекс мероприятий по всестороннему обеспечению миссии соответствующими стандартам ООН современными образцами вооружения и военной техники.

Контингент располагает бронированными колесными машинами, оснащёнными боевыми модулями. На их обеспечении есть также КамАЗы, автомобили с высокой проходимостью и инженерное имущество. Одна из машин, переоборудованная под эвакуацию раненых, укомплектована кислородным аппаратом, дефибриллятором, медикаментами и прочим медицинским оборудованием.

При прохождении миссии военнослужащим миротворческого контингента ежемесячно будет выплачиваться трёхкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они будут получать более 1 448 долларов. После завершения службы в миссии военнослужащие могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.

Вооружённые силы Казахстана готовы выделить в миротворческие миссии как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и наиболее востребованные специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные.

За 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сейчас 19 казахстанских военнослужащих проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.