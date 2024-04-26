Минздрав утвердил перечень заболеваний для освобождения от дактилоскопической регистрации

Приказом министра здравоохранения утверждён перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, передаёт BaigeNews.kz.

В перечень включены 53 вида заболеваний, при которых можно не проходить дактилоскопию.

К примеру, в него входят некоторые виды дерматологических патологий, как гипертрофические изменения кожи, келоидные рубцы, линейная склеродермия, васкулиты, ревматоидные артриты и другие.

Отпечатки пальцев рук граждан Казахстана, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности.

Дактилоскопическую регистрацию могут пройти все граждане республики, кроме детей в возрасте до 12 лет.