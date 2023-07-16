- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 15:53 111
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 15:19 176
- Угрожавший перейти на территорию России пожар в "Ертiс орманы" удалось локализовать 14:45 219
- В Уральске борются с последствиями ливней 14:31 210
- Десятки овец погибли в селе Павлодарской области из-за пожара 13:47 261
- Шесть человек вызволили из огненной ловушки полицейские в Акмолинской области 13:29 289
- Синтетические наркотики стоимостью более 100 млн тенге нашли у жителя Костанайской области 13:11 298
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 12:28 404
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 11:57 363
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 11:18 519
- Сотни рейсов отменили в Италии 10:52 378
- Азат Максум догнал Шавката Рахмонова после победы над Тайсоном Нэмом 10:21 410
- Ак Баур: храм под открытым небом или центр мира? 10:00 429
- Ещё два вертолёта прилетели на подмогу пожарным в "Ертіс орманы" 09:49 398
- Как в Казахстане разводят пастушьих собак с самым высоким интеллектом 09:17 955
- В Алматы снова обещают ухудшение качества воздуха 08:46 453
- Непобеждённый Азат Максум ярко ворвался в UFC 08:19 481
- Более 1200 рекламных вывесок демонтировали в Астане из-за нарушений дизайн-кода 07:35 426
- Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннеса 06:51 487
- Казахстанским блогерам нужно зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября 05:05 502
- Какие заболевания вызывает регулярный недосып 04:19 803
- Суд назначил штраф за осквернение памятника Абаю в ВКО 03:49 2630
- Чешская теннисистка стала победительницей Уимблдона-2023 02:33 567
- Ещё 150 человек направлены на тушение пожара в "Ертіс орманы" 01:15 538
- Начали очистку водохранилища, снабжающего Астану питьевой водой 00:09 495
- В США бесплатно раздают телевизоры, которые всегда показывают рекламу 15.07.2023 754
- Неисправный трос вертолёта и подмога из разных городов: как тушат пожар в "Ертіс орманы" 15.07.2023 615
- Град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске 15.07.2023 652
- Дождь, ветер и сильная жара. Каким будет воскресенье в Казахстане 15.07.2023 547
- Как SATISFACION FEST влияет на развитие креативной индустрии в Казахстане 15.07.2023 501
- Пожар в "Ертис орманы": сохраняется угроза перехода огня на территорию России 15.07.2023 577
- Ксению Собчак и Маргариту Симоньян пытались убить — российские СМИ 15.07.2023 1047
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 719
- В Голливуде бастуют актёры и сценаристы 15.07.2023 594
- 16-летнего дропера задержали киберполицейские в Костанае 15.07.2023 652
- Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара 15.07.2023 597
- Крупный лесной пожар из Павлодарской области движется в Россию 15.07.2023 832
- На место пожара в "Семей Орманы" вылетел глава МЧС 15.07.2023 575
- BaigeNews LIVE: легенда клубной музыки Адам Клей рассказал, почему приехал в Казахстан 15.07.2023 626
- Туристов просят покинуть зону отдыха из-за пожара в "Семей орманы" 15.07.2023 579
- Российский чемпион внезапно набросился на бойца после брошенного ему вызова 15.07.2023 613
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 3089
- Налог для въезжающих на Бали туристов введут с 2024 года 15.07.2023 517
- Иномарка сбила верблюда в Актау: госпитализированы двое пострадавших 15.07.2023 610
- Начато строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя 15.07.2023 600
- Заболеваемость менингитом растёт в Алматы 15.07.2023 1685
- С начала года из водоёмов страны спасены 153 человека — МЧС 15.07.2023 551
- Россиянин отправил казахстанца в страшный нокаут коленом 15.07.2023 1806
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1026
- В горах Баянаульского нацпарка тушат крупный пожар 15.07.2023 811
- Древние ковры как пересечение культур: что общего у казахов, шумер и египтян 15.07.2023 831
- Казахстанская теннисистка пробилась в финал турнира в Риме 15.07.2023 609
- Началась пандемия кошачьего коронавируса 15.07.2023 1215
- Жителям Алматы советуют меньше гулять на свежем воздухе в субботу 15.07.2023 1318
- Нуждающейся семье из Мангистау подарили квартиру 15.07.2023 735
- Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан 15.07.2023 64148
- Ребенок заболел корью в ВКО 15.07.2023 573
- Козы отравляют жизнь сельчанам под Алматы 15.07.2023 772
- В Шымкенте обнаружили около 400 самовольно захваченных участков земли 15.07.2023 851
- Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной 15.07.2023 743
- В Китае казнили воспитательницу детского сада 15.07.2023 2505
- Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя 15.07.2023 769
- Убийство девочки в Туркестанской области: родные погибшей рассказали новые подробности 15.07.2023 9156
- На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО 14.07.2023 754
- Более 20 дней находится в коме укушенный змеёй ребенок из Балхаша 14.07.2023 840
- Четыре года проведёт за решёткой истязавшая детей педагог в Атырау 14.07.2023 950
- Извинений не будет: решение по иску музыканта Рузахунова к МВД оставлено без изменения 14.07.2023 792
- Лесники спасли оленёнка из пожара на горе Кокшетау 14.07.2023 677
- В Алматы нашли способ оперативно информировать горожан о дорожных работах 14.07.2023 857
- Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кызылординской области 14.07.2023 984
- Убийство девочки в Туркестанской области: в отношении сотрудников службы пробации начали расследование 14.07.2023 1604
- Курс доллара ещё вырос в Казахстане 14.07.2023 728
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на выходных в Алматы 14.07.2023 811
- Яркий символ "Нового Казахстана" - политолог о возврате украденных госактивов 14.07.2023 935
- Пожар начался из-за грозы в Бурабае 14.07.2023 735
- В Кызылорде могут закрыть завод, который обеспечивает работой 600 человек 14.07.2023 5127
- Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы 14.07.2023 898
- Можно ли вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду 14.07.2023 773
- 19-летний астанчанин сбывал наркотики через интернет-магазин 14.07.2023 887
- Плесень на стенах, течет крыша: как многодетные семьи в Павлодаре живут в домах от акимата 14.07.2023 923
- LOADING...
Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи
В Министерстве здравоохранения Казахстана обновили состав аптечки для оказания первой помощи, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, обновлённая аптечка стала более функциональной и доступной. Для этого казахстанские медики учли международный опыт Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран.
"В состав аптечки входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему", — сообщили в Минздраве.
В ведомстве напонили, что аптечка может быть доукомплектована на усмотрение пользователя по его индивидуальным потребностям и пожеланиям.
На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки поражённого участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению.
Новый состав аптечки для оказания первой помощи утверждён приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023.
Ранее казахстанские спасатели рассказали о том, что необходимо положить в "тревожный чемоданчик".
-
Trend news
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 15:53 0
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 12:28 381
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 11:57 346
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 11:18 499
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 715
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 3051
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1017
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 6520
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1035
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1328
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1356
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1301
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 27819
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3503
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1532
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6714
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2805
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1920
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2244
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2374
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1760
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1879
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2572
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5704
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2094
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1630
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4908
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4562
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3029
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3199
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1914
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3639
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3110
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2113
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2076
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2157
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13572
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2637
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1980
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3083
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3924
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2826
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3159
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2677
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3095
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3638
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3237
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2998
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2470
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3420
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2091
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4543
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3338
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180124
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2472
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5084
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5661
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5151
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4062
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3364
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8113
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2951
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22294
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3995
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17194
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5819
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11840
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3691
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5597
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3928
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3847
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4166
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4282
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5008
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3414
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4438
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28615
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2985
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3545
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3508
-
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 15:19 137
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 805
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1069
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1270
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1054
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1442
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1749
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1760
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1833
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1827
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1866
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2079
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2071
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1657
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2144
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1957
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1782
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2055
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2252
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2042
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1791
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1969
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1798
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2468
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1962
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2098
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2974
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2288
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2063
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2239
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1993
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1978
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1868
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2140
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2675
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2268
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2162
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4171
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2385
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3211
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4029
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2619
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2714
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39194
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2374
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3589
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2887
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2684
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3568
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2912
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3038
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3397
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3438
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3778
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4438
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5115
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4218
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3642
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3688
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3516
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4544
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5515
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4736
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3995
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3444
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4329
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3316
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3769
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3678
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4095
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4259
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3795
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4318
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4524
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6327
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4738
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6624
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5004
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4734
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4337