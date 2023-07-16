Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи

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В Министерстве здравоохранения Казахстана обновили состав аптечки для оказания первой помощи, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, обновлённая аптечка стала более функциональной и доступной. Для этого казахстанские медики учли международный опыт Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран.

"В состав аптечки входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве напонили, что аптечка может быть доукомплектована на усмотрение пользователя по его индивидуальным потребностям и пожеланиям.

На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки поражённого участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению.

Новый состав аптечки для оказания первой помощи утверждён приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023.

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