Что необходимо положить в "тревожный чемоданчик", рассказали в МЧС РК

Фото: dripdrop.com

Сотрудники ДЧС Алматы подготовили видеопамятку по сбору "тревожного чемоданчика", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и так алее.

Учитывая, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, спасатели советуют жителям подготовить тревожный чемоданчик. В нём должны быть:

Деньги и документы. Аптечка первой помощи. Вода из расчёта 3-4 литра воды в сутки. Консервы. Высококалорийная еда, это может быть шоколад. Средства личной гигиены. Тёплая одежда. Плед. Радиоприёмник. Фонарик на батарейках. Спички. Свисток.

Всё это лучше всего сложить в чемодан, сумку или рюкзак. Стоит учесть, что при необходимости "тревожный чемоданчик" придётся нести в руках, поэтому он должен быть максимально компактным и удобным.