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  • Что необходимо положить в "тревожный чемоданчик", рассказали в МЧС РК
dripdrop.com Сегодня, 08:43
209
Сегодня, 08:43
209
Фото: dripdrop.com

Что необходимо положить в "тревожный чемоданчик", рассказали в МЧС РК

Сотрудники ДЧС Алматы подготовили видеопамятку по сбору "тревожного чемоданчика", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и так алее.

Учитывая, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, спасатели советуют жителям подготовить тревожный чемоданчик. В нём должны быть: 

  1. Деньги и документы.
  2. Аптечка первой помощи. 
  3. Вода из расчёта 3-4 литра воды в сутки.
  4. Консервы. 
  5. Высококалорийная еда, это может быть шоколад.
  6. Средства личной гигиены. 
  7. Тёплая одежда. 
  8. Плед.
  9. Радиоприёмник. 
  10. Фонарик на батарейках.
  11. Спички.
  12. Свисток.

Всё это лучше всего сложить в чемодан, сумку или рюкзак. Стоит учесть, что при необходимости "тревожный чемоданчик" придётся нести в руках, поэтому он должен быть максимально компактным и удобным.

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#правила #МЧС РК #помощь
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:43
209
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