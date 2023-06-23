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Минздрав призвал казахстанцев сообщать о нежелательных реакциях на лекарства
Если после приёма лекарства у вас возникли нежелательные реакции, не молчите. К этому казахстанцев призвали Минздрав и Национальный центр экспертизы лекарственных средств, передаёт BaigeNews.kz.
В инструкции к лекарству всегда есть информация о побочных эффектах, которые пациент может испытывать после приёма медикамента. Практически каждое лекарство может вызвать нежелательную реакцию. Важно при выпуске препарата на рынок постоянно следить и оценивать то, насколько он безопасен.
Именно поэтому сообщать о побочных действиях важно. Это помогает выявлять редко возникающие побочные эффекты, которые порой невозможно увидеть в ходе клинических испытаний.
Отправка карт-сообщений или "желтых карт" – это система оповещения о подозрениях на побочную реакцию препарата и первичный метод надзора, принятый во всем мире.
"Мониторинг спонтанных сообщений о нежелательных реакциях даёт нам возможность своевременно реагировать и объективно оценивать сигналы по безопасности медицинских препаратов и своевременно принимать меры, начиная с обновления информации о препарате, включая в некоторых критических случаях отзыв препарата с рынка", – сообщил руководитель департамента фармнадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Малик Абдрахманов.
Как пояснил эксперт, даже об описанных в инструкциях побочных эффектах важно сообщать. Это делается, чтобы специалисты постоянно следили и проверяли достоверность данных в инструкциях.
Как сообщить о нежелательной реакции на то или иное лекарственное средство?
Первый способ – прийти на приём к лечащему врачу или обратиться к фармацевту. В таком случае вы вместе с доктором заполните на сайте НЦЭЛС www.ndda.kz карту-сообщение о нежелательной реакции.
Второй способ – обратиться к производителю лекарства. Обычно в инструкциях лекарственных средств и медизделий указывают контакты компании или юридического лица, который принимает претензии по данной продукции.
Третий способ – воспользоваться мобильным приложение DariKZ. Отправка сообщения осуществляется в несколько кликов: после установки приложения нужно открыть раздел "Жёлтые карты", заполнить сведения о пациенте и препарате, указать контактные данные для обратной связи. Информация поступит напрямую в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
Ежегодно в НЦЭЛС поступает около трёх тысяч карт-сообщений о нежелательных реакциях на лекарственные препараты и медицинские изделия или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта.
Чаще всего сообщения поступают по антимикобактериальным, противовирусным, антибактериальным, антинеопластическим и иммуномодулирующим препаратам.
"Национальный центр по каждому случаю проводит анализ подозреваемых побочных действий лекарств, изучает причинно-следственную связь между развитием нежелательной реакции и приёмом препарата и даёт экспертное заключение. Далее уполномоченный орган в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля на основании заключения НЦЭЛС при необходимости ограничивает применение лекарственного препарата, приостанавливает маркетинг, отзывает с рынка и запрещает производство, дистрибуцию и применение препарата на территории Казахстана", – отметила заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Лязят Кашкымбаева.
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