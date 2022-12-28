Минздрав порекомендовал казахстанцам носить маски из-за роста числа заболеваемости КВИ и ОРВИ

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Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова посоветовала казахстанцам вернуться к масочному режиму из-за роста случаев заболеваемости гриппом и коронавирусом. По её словам, соблюдение мер предосторожности и использование масок в общественных местах может снизить риск заражения простудными заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz.

В стране с начала эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 2,2 миллиона случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа (грипп В – 2002, А(H3N2) – 14, А(H1N1) – 268). При этом 65 процентов заболевших - дети до 14 лет.

"Сезон ОРВИ и гриппа протекает ежегодно с октября по апрель месяц, текущий эпидсезон характеризовался ранним началом циркуляции вируса гриппа. По сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 10 процентов", - сообщила вице-министр здравоохранения РК.

Айжан Есмагамбетова отметила, что грипп опасен возможными осложнениями и призвала при появлении первых признаков респираторных заболеваний не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее министр здравохранения сообщила о том, что ежедневно в Казахстане регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. У большинства болезнь проходит в лёгкой и средней степени тяжести. Занятость стационаров составляет 10 процентов. По словам Гиният, большую роль в этом сыграл приобретённый коллективный иммунитет.