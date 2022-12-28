Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Фото: coronavirus2020.kz

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о росте количества заражений коронавирусом в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz.

Она пояснила, что наблюдается очередной подъем заболеваемости, который был зафиксирован с начала ноября текущего года.