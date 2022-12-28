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  • Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане
coronavirus2020.kz Сегодня, 10:58
64
Сегодня, 10:58
64
Фото: coronavirus2020.kz

Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о росте количества заражений коронавирусом в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz.

Она пояснила, что наблюдается очередной подъем заболеваемости, который был зафиксирован с начала ноября текущего года.

"Сейчас в сутки регистрируется более 200 больных и в основном болезнь проходит в лёгкой и средней степени тяжести. В стационарах занятость составляет всего 10%. Большую роль сыграл приобретенный коллективный иммунитет населения, что дает нам возможность более или менее легко перенести болезнь", - сообщила Гиният.

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#коронавирус #Ажар Гиният #заболеваемость
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:58
64
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