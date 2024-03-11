"Не отвечайте на незнакомые звонки" - Минцифры

Министерство цифрового развития озвучило рекомендации казахстанцам по предотвращению утечки персональных данных, передаёт BaigeNews.kz. Председатель комитета по информбезопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов сообщил, что каждая такая утечка наносит не только репутационные риски, но и имеет риск для самого казахстанца.

Он напомнил, что каждый гражданин должен знать, что в случае утечки возможна очень сильная активизация мошеннических действий в его адрес и нужно быть к этому готовым.

"Нужно быть внимательным при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях, мессенджерах. Не отвечайте на незнакомые звонки, не передавайте банковские карты, коды от банковских карт. Не передавайте любую другую вашу личную информацию. Будьте бдительны. Пожалуйста, ознакомьтесь более подробно с рекомендациями Минцифры на сайте нашего ведомства", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечки более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

В целом обнаружены более 36 миллионов данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 миллиона (zaimer.ru – 16,8 миллиона, adengi.ru – 6,8 миллиона); Филиппины – 5 миллионов (digido.ph); Вьетнам – 2 миллиона (vietloan.vn).

МЦРИАП подготовило ряд рекомендаций, направленных на минимизацию неблагоприятных последствий утечки персональных данных казахстанцев.