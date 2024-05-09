Имя казахстанского солдата увековечили в Чехии

В Чехии увековечили имя казахстанца Рахимжана Нурмаксутова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Уроженец Жамбылского района Алматинской области, младший сержант кавалерист, героически погиб в бою за освобождение чешского села Костице в апреле 1945 года. Прошлой осенью родственники Нурмаксутова обнаружили место его захоронения в братской могиле.

Благодаря сотрудничеству казахстанских дипломатов, министерства обороны Чехии и местного руководства, была установлена мемориальная плита павшим солдатам. Там же было выгравировано и имя Рахимжана Нурмаксутова.