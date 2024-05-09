Имя казахстанского солдата увековечили в Чехии
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В Чехии увековечили имя казахстанца Рахимжана Нурмаксутова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Уроженец Жамбылского района Алматинской области, младший сержант кавалерист, героически погиб в бою за освобождение чешского села Костице в апреле 1945 года. Прошлой осенью родственники Нурмаксутова обнаружили место его захоронения в братской могиле.
Благодаря сотрудничеству казахстанских дипломатов, министерства обороны Чехии и местного руководства, была установлена мемориальная плита павшим солдатам. Там же было выгравировано и имя Рахимжана Нурмаксутова.
"Рахимжан Нурмаксутов погиб 14 апреля 1945 года. Его похоронили здесь вместе с 50 солдатами. Мы благодарим Посольство Казахстана в Чехии и администрацию села Костица за организацию этого мероприятия. Все это произошло благодаря солидарности и единству двух стран", — Мухтар Жауаров, родственник Рахимжана Нурмаксутова.
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