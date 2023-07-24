Минтруда хочет "отвязать" минимальную зарплату от прожиточного минимума

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В министерстве труда и социальной защиты населения разработали новую методику определения минимальной зарплаты. Сейчас правительство работает над законодательным закреплением новшества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Теперь минимальную зарплату планируют рассчитывать, исходя из медианной зарплаты и производительности труда. Пока минимальная зарплата в Казахстане составляет 70 тысяч тенге.

МЗП существует в более чем в 90 процентах странах-членах Международной организации труда (МОТ), которая рекомендует для оценки адекватности её размера использовать индекс Кейтца (соотношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате). В соответствии с рекомендациями МОТ индекс Кейтца должен быть на уровне 50 процентов. При этом в развитых странах мира он составляет порядка 55 процентов, а в развивающихся – порядка 67 процентов.

С 2008 до 2018 года размер МЗП в Казахстане устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году произведено повышение размера МЗП в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тысяч тенге.

При этом вышеуказанные повышения МЗП были произведены без учёта величины медианной заработной платы.

Учитывая международный опыт, а также особенности структуры экономики страны, МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка разработало проект Методики определения МЗП, учитывающей соотношение медианной заработной платы и производительности труда. Это позволит установить чёткую взаимосвязь между доходами работников и объёмом производимых товаров, работ и услуг, а также приблизить размер МЗП к рекомендации МОТ.

Сейчас поправки в Трудовой кодекс направлены на согласование в Администрацию президента, после их одобрения начнётся реализация соответствующих изменений в законодательство страны.