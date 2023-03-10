Минск выдал Астане подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане зимой 2020 года

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство казахстанских коллег о выдаче подозреваемого в участии в массовых беспорядках зимой 2020 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках по части 2 статье 272 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Во исполнение указанного решения он передан представителям казахстанских правоохранительных органов", - говорится в сообщении

Согласно представленным материалам, подозреваемый зимой 2020 года принял участие в массовых беспорядках, в ходе которых вёл себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, пытался прорвать оцепление, провоцировал других граждан на вооружение подручными средствами и применение насилия, бросал камни в представителей другой национальной принадлежности.

Как отметили в беларусском ведомстве, в результате массовых беспорядков не менее 10 человек погибли, ещё 150 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего разрушено и уничтожено не менее 160 объектов недвижимости и 110 автотранспортных средств.