Минпросвещения введёт дополнительные льготы для детей погибших полицейских, пожарных и военнослужащих

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В Министерстве просвещения провели аппаратное совещание в онлайн режиме, передаёт BaigeNews.kz. В ходе заседания глава ведомства Асхат Аймагамбетов сообщил, что для детей полицейских, пожарных и военнослужащих, погибших при выполнении своего долга, введут новые льготы для поступления в колледжы и школы для одарённых детей. Сейчас в ведомстве работают над этим.

"Уже были решены вопросы о предоставлении соответствующих льгот в сфере образования семьям полицейских, пожарных и военнослужащих, погибших при выполнении своего долга по поручению Главы государства. В частности, вопросы детей принимают без очереди в детские сады, предоставляют гранты на обучение в вузах. Сейчас мы решаем вопрос получения этими детьми грантов и поступление их в колледжи и школы для одарённых детей", – сказал министр.

В феврале сообщалось, что в Казахстане введут гранты для детей погибших сотрудников правоохранительных органов. Для ускоренной подготовки кадров для экономики в 2022 году в пилотном режиме начали внедрение прикладного бакалавриата с 2,5 - тремя годами обучения.