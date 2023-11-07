Минприроды предлагает разрешить любительскую охоту на сайгаков

Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов РК предложило изменения в правила предоставления лицензий на использование дикой фауны, передает BaigeNews.kz.

Комитет разместил на сайте Открытые НПА приказ "О внесении изменений и дополнения в приказ и.о. Министра сельского хозяйства РК от 2014 года "Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миром". Согласно документу, предложено ввести квоту на отстрел сайгаков. Разрешения могут быть выданы на занятие любительской (спортивной) охотой, за исключением получения производных продуктов сайгаков (рогов), в границах территорий, закрепленных за охотничьими угодьями.

Лимит на добычу животных определяется на основании биологического обоснования. Право решения о проведении промысловой охоты передано местным акиматам.

В Казахстане разрешили отстрел сайгаков после увеличения их популяции, что приводит к регулярным случаям уничтожения урожая местных фермеров. Численность сайгаков в стране достигла 1,9 млн. особей.