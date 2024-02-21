Минобороны учит журналистов в Казахстане работать в условиях военного конфликта и ЧС

С представителями медиа-сектора встретились замминистра обороны Дархан Ахмедиев и вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Ахмедиев отметил актуальность вопросов, рассмотренных на семинаре, проведённом в соответствии с планом действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.

Вице-министр культуры и информации сказал, что целью мероприятия является повышение профессионализма и качества работы представителей пресс-служб, СМИ и блогеров по действиям и особенностям работы в кризисных ситуациях, в условиях чрезвычайных происшествий, военного конфликта, а также обеспечение достоверного и своевременного информирования населения.

Эксперты в области коммуникаций рассказали журналистам о формах информационной и контрпропагандистской работы, методах информационно-психологического воздействия на население, алгоритмах информационного реагирования при возникновении кризисных ситуаций.

Особое внимание было уделено работе журналистов в условиях военного конфликта, способам информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

После лекционного курса прошли методические занятия. На них рассмотрены особенности работы журналиста в период введения режима ЧС, массовых беспорядков и в зоне проведения антитеррористической операции.

По словам пресс-секретаря министерства обороны Руслана Жангулина, в рамках семинара обсуждены вопросы информационной безопасности, а также информационного противоборства.

"В плане подготовки журналистов к грамотным действиям при возникновении военных конфликтов у нас наработан определённый опыт. На протяжении нескольких лет мы проводим военные дискурсы по экстремальной журналистике. В полевых условиях отрабатываем с журналистами всевозможные сценарии. Сегодня же участники семинара ознакомились с особенностями работы журналиста в зоне боевых конфликтов. Кроме того, представителям пресс-служб госорганов даны рекомендации по координации действий в случаях кризисных ситуаций", - сказал Жангулин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что существует вопросы недостаточной осведомлённости казахстанских журналистов в вопросах военной сферы. Предпринимаются активные меры для того, чтобы повысить компетентность корреспондентов, специализирующихся на армейской теме, создать условия для более профессионального освещения жизнедеятельности Вооружённых сил.