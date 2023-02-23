Минобороны Казахстана корректирует программу боевой подготовки на фоне конфликта в Украине

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В Вооружённых силах РК анализируют происходящие боевые действия в Украине. Об этом рассказал заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, передаёт BaigeNews.kz.

"Вооружённые силы всех государств, естественно, осуществляют анализ, наблюдают за ходом боевых действий. Делаются соответствующие выводы. Не бывает вооружённых конфликтов, похожих друг на друга, у каждого есть свои особенности. Поэтому, да, мы анализируем, смотрим, делаем соответствующие выводы, вносим поправки в программу боевой подготовки", — ответил он на вопрос журналистов в кулуарах сената.

Камалетдинов рассказал, что на основе этого опыта в министерстве начали больше внимания уделять развитию и подготовке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).