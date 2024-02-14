Миннауки выработало новую модель инженерного образования

В Казахстане возникла необходимость в подготовке инженерных кадров в электроэнергетике, теплоэнергетике, транспортном строительстве и водоснабжении. О принимаемых мерах в этом направлении, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В целом, до 2030 года стране потребуется более 460 тысяч кадров инженерно-технических направлений.

Сегодня Миннауки приступило к подготовке кадров по междисциплинарным программам. Данный подход, как утверждает Нурбек, позволит обеспечить рынок труда специалистами, имеющими компетенции в смежных отраслях с учетом быстро меняющихся технологий.

Кроме того, в министерстве пересмотрели образовательные программы. Теперь студенты могут получить квалификационный сертификат по 4-му и 5-му уровням национальной рамки квалификаций со второго и третьего курсов обучения. Разработаны образовательные программы по подготовке кадров в сфере Искусственного интеллекта на базе трех вузов с привлечением зарубежных вузов-партнеров. Эти программы будут распространены на все вузы страны.

Также Саясат Нурбек рассказал о развитии площадки обновления содержания инженерного образования через индустриальные комитеты. Эти комитеты формируются в вузах с привлечением бизнес-партнеров по соответствующим отраслям. Такая модель подготовки кадров дает выпускникам успешное трудоустройство в компаниях и предприятиях.