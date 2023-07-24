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pxhere.com Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59
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Фото: pxhere.com

Минкультуры подало в суд на трёх букмекеров

Министерство культуры и спорта ведёт работу по аннулированию в судебном порядке лицензий трёх букмекерских контор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В министерстве напомнили, что с начала года аналогичным образом уже прекращена деятельность пяти букмекеров, работавших с нарушениями законодательства.

Ранее отмечалось, что число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в два раза. Если в начале 2021 года в стране их было 38, то на сегодня осталось всего 16, из которых фактически работают 12.

Для того, чтобы сократить их количество, министерство культуры и спорта также проводит разъяснительную работу. Так, за последние три года букмекеры добровольно сдали 15 лицензий.

"По поручению министра будет усилена работа в этом направлении. На сегодня при участии министерства культуры и спорта разработаны три законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса", — отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

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Сегодня, 09:59
149
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