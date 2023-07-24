Минкультуры подало в суд на трёх букмекеров

Фото: pxhere.com

Министерство культуры и спорта ведёт работу по аннулированию в судебном порядке лицензий трёх букмекерских контор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве напомнили, что с начала года аналогичным образом уже прекращена деятельность пяти букмекеров, работавших с нарушениями законодательства.

Ранее отмечалось, что число букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в два раза. Если в начале 2021 года в стране их было 38, то на сегодня осталось всего 16, из которых фактически работают 12.

Для того, чтобы сократить их количество, министерство культуры и спорта также проводит разъяснительную работу. Так, за последние три года букмекеры добровольно сдали 15 лицензий.