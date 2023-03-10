Минкультуры и спорта РК выплатит 45 тысяч долларов тяжелоатлету Денису Уланову

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Суд вынес решение по делу казахстанского олимпийца, тяжелоатлета Дениса Уланова против министерства культуры и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

В судебной коллегии по административным делам Верховного суда пояснили, что на летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии Денис Уланов занял четвёртое место в весовой категории до 85 килограммов. Тогда ему выплатили полагающиеся призовые — 30 тысяч долларов.

Однако позже результат ближайшего соперника казахстанца, обладателя "бронзы" румына Габриэля Синкраяна аннулировали, спортсмена дисквалифицировали. Награда официально перешла Уланову. В настоящее время казахстанец является бронзовым призёром XXXI Олимпийских игр.

В связи с присвоением более высокого результата 9 августа 2021 года Уланов обратился с запросом в Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК о пересмотре размера выплат денежного поощрения.

За третье место на Олимпиаде атлету полагалось 75 тысяч долларов. Спортсмен захотел получить разницу, но получил отказ — не было нормативно-правовых актов, которые позволили бы это сделать. Комитет отказал спортсмену в пересмотре размера выплат денежного поощрения ввиду отсутствия оснований.

Тогда Уланов обратился в суд. В первой инстанции требование спортсмена поддержали. Но профильное ведомство решило обжаловать решение. Разбирательства длились более года. В итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда признала незаконным отказ в пересмотре размера выплат.

"Решение специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан от 10 марта 2022 года, постановление судебной коллегии по административным делам суда города Нур-Султан от 31 мая 2022 года по данному делу оставить в силе. Кассационную жалобу министерства культуры и спорта РК оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.