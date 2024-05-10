Министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли на переговоры в Алматы

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Дом дружбы в Алматы для проведения двусторонних переговоров. Гостей встречал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz.

Далее министры проследовали в Круглый зал для церемонии приветствия.

Именно в этом зале в 1991 году была подписана Алма-Атинская декларация, которая закрепила основы независимого развития стран СНГ и утвердила принципы определения межгосударственных границ.

Нуртлеу заявил, что Азербайджан и Армения являются для нас не только близкими странами, но и важными стратегическими партнёрами. Пожелал сторонам плодотворной работы и доверительного диалога.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в своих выступлениях поблагодарили казахстанскую сторону за предоставление площадки для переговоров и высокий уровень организации мероприятия.

После церемонии приветствия азербайджанская и армянская делегации перешли в соседний зал для начала переговоров в двустороннем формате.