Министру транспорта РК пожаловались на алматинских "бомбил"

Министр транспорта РК Марат Карабаев ознакомился с работой крупных объектов транспортной инфраструктуры Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время рабочей поездки в Алматы министр побывал на международном автовокзале "Сайран". Его руководство рассказало главе министерства транспорта о результатах текущей работы объекта.

Автовокзал "Сайран" обслуживает 57 маршрутов, в том числе шесть по международным направлениям. Ежедневно с автовокзала отправляется около 200 рейсов. В штате почти 100 сотрудников.

"Основной проблемой в деятельности предприятия являются нерегулярные перевозки, осуществляемые нелегалами с алматинских рынков. Это наносит огромный материальный урон государству и подрывает работу автовокзалов и автостанций, в том числе по открытию новых маршрутов. Бесконтрольность нелегальной деятельности угрожает безопасности пассажиров и участников дорожного движения", — отмечается в сообщении министерства транспорта.

По словам представителей автовокзала, борьба с нелегальными перевозчиками неэффективна из-за правовых недоработок.

Также требуется изменение правил возврата автобусных билетов. Министр транспорта отметил важность наличия конкурентоспособных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. По его словам, "этот вопрос постоянно находится на контроле".

Затем министр ознакомился с работой железнодорожных вокзалов Алматы-1 и Алматы-2. Здесь ему рассказали о выполненных с 2019 года и запланированных до 2024 года работах по ремонту объектов. На вокзале Алматы-1 заменено табло расписания поездов, осуществляется текущий ремонт "островной" и "береговой" платформ I, II и III пути, установка новых лифтов для людей с ограниченными возможностями. А также осуществляется ремонт пожарной сигнализации и насосной станции системы пожаротушения. Кроме того, здесь планируется замена восьми эскалаторов и текущий ремонт здания вокзала, привокзальной площади и служебной автостоянки.

На вокзале Алматы-2 уложен асфальт на перроне, полностью укомплектованы пожарные щиты, заменены пожарные гидранты, установлены модульные посты полиции, новые двери и пандусы, усилены и укреплены мраморные плитки фасада здания. А ещё установлено новое информационное табло, произведена огнезащитная пропитка на крыше.

На 2024 год запланирован ремонт кровли, пассажирских платформ № 2 и 3, внутренних помещений и зала ожидания, а также замена керамической плитки в торговом зале и зале ожидания.

Также во время рабочей поездки Марат Карабаев проверил работу международного аэропорта Алматы. Представители АО рассказали ему о реализации проекта по строительству нового пассажирского терминала, начатого в марте 2022 года. Работы планируется завершить в июле 2024 года. Проект завершен на 71%. В него компания TAV Airports Holding инвестирует более 245 миллионов долларов.