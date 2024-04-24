Министр здравоохранения обеспокоена состоянием здоровья детей в Казахстане

Проблемы снижения эффективности работы педиатрических учреждений, кадрового дефицита и оттока опытных специалистов в частный сектор подняла на совещании с руководителями управлений здравоохранения регионов, представителями медицинского сообщества и главными врачами медорганизаций, оказывающих помощь детям глава Минздрава РК Акмарал Альназарова, передаёт BaigeNews.kz.

"Эти факторы привели к увеличению карманных расходов населения на медицинское обслуживание, низкой доступности клинико-диагностических услуг для детского населения и общей неудовлетворенности качеством медицинской помощи. Низкие тарифы и недостаточный менеджмент детских стационаров также способствуют дефициту важных профильных коек в регионах, что не позволяет обеспечить детей в полном объёме специализированными видами медицинской помощи", - подчеркнула министр.

Альназарова выразила серьёзную обеспокоенность состоянием здоровья детей и подчеркнула, что доступность медпомощи детям должна быть одной из приоритетных задач системы здравоохранения.

"Сегодня правительство стремится к созданию современной и эффективной системы здравоохранения, где забота о здоровье детей занимает центральное место. Мы обязаны обеспечить им доступ к качественной медицинской помощи и заботе, чтобы каждый ребёнок мог расти сильным, здоровым и счастливым. Потому что дети – это фундамент нашего будущего", - сказала Акмарал Альназарова.

На совещании отмечено, за последние 10 лет в Казахстане наблюдается стабильный ежегодный прирост населения. Это создаёт значительные вызовы для организации медицинской помощи. Количество детей увеличилось на 34%, и это требует от системы здравоохранения слаженных усилий по обеспечению качественной и доступной помощи.

Глава ведомства подчеркнула, что необходимо усиление мер по профилактике заболеваний, раннему выявлению и лечению патологий.

Для раннего выявления пороков развития у плода, по поручению министра, во всех регионах страны появятся "Клиники одного дня", где каждая беременная сможет пройти скрининг.

Приоритетными направлениями работы министерства здравоохранения станут также: создание межрегиональных центров детской кардиохирургии; улучшение оснащённости и многопрофильности детских больниц; расширение спектра консультативных и диагностических услуг; создание центров раннего вмешательства и развития ребёнка.

Глава Минздрава выразила озабоченность дефицитом специалистов педиатрического профиля и поручила разработать механизмы социальной поддержки для педиатров, а также пересмотреть подходы к подготовке специалистов.

Министр здравоохранения подчеркнула, что решить существующие проблемы и обеспечить каждого ребёнка в стране необходимой медицинской помощью возможно только совместными усилиями правительства, медицинского сообщества, родителей и общества в целом.