Министр водных ресурсов контролирует противопаводковые работы в Актюбинской области

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прибыл в Актюбинскую область и рассказал жителям, пострадавшим от паводков, о получении помощи и борьбе со стихией, передаёт BaigeNews.kz.

Нуржигитов проинформировал о поручениях главы государства по оказанию помощи.