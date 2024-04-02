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Министр водных ресурсов контролирует противопаводковые работы в Актюбинской области

Сегодня, 21:11
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Министр водных ресурсов контролирует противопаводковые работы в Актюбинской области Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
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Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прибыл в Актюбинскую область и рассказал жителям, пострадавшим от паводков, о получении помощи и борьбе со стихией, передаёт BaigeNews.kz

Нуржигитов проинформировал о поручениях главы государства по оказанию помощи. 

"Работники РГП "Казводхоз", местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям обеспечили безопасные попуски воды. По прогнозам "Казгидромет", с 30 марта по 5 апреля в Актюбинское водохранилище должно поступить 210 миллионов кубометров воды, в Каргалинское водохранилище – 180 миллионов кубометров. Поэтому мы должны синхронизировать работу водохранилищ. Сейчас мы проанализируем проводимую РГП "Казводхоз" работу и примем нужное решение", – отметил министр.

 

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