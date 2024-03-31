Министр водных ресурсов и ирригации рассказал о состоянии водохранилищ Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации сейчас вместе с местными исполнительными органами работает над обеспечением безопасности стратегических объектов и работы водохранилищ для накопления паводковых вод и их безопасного пропуска. Об этом в социальных сетях сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигиров, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, сегодня водохранилища на юге Казахстана уже готовятся к поливному периоду.

"В центральных, северных, западных и восточных регионах страны ведется пропуск паводковых вод, о режиме работы водохранилищ ежечасно информируются департаменты по чрезвычайным ситуациям и местные акиматы. На сегодня водохранилища в этих регионах свободны на 40% и могут принять 22,7 кубических километров воды. Например, в Актюбинское водохранилище почти за двое суток (с 27 по 29 марта) поступило 200 млн кубометров воды, то есть более 75% от объёма водохранилища. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации и своевременно эвакуировать население, было решено накопить воды в водохранилище на 15 млн кубометров больше пикового значения. На данный момент уровень воды в Актюбинском водохранилище стабилизирован", — отметил Нуржан Нуржигитов.

Он уточнил, что для оперативного реагирования ведомство ведёт беспрерывный мониторинг и информирует акиматы и ДЧС. Крупные водохранилища Тобол-Торгайского бассейна в Костанайская области могут вместить еще более 550 млн кубометров воды.

"В данный момент на паводковых участках республики министерством задействованы свыше 1000 человек и более 280 единиц техники. На водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства. Подготовлены запасы для противопаводковых мероприятий, в том числе песок, щебень, мешкотара и другие необходимые материалы. Оперативный штаб при министерстве активно взаимодействует с акиматами. На всех гидротехнических сооружениях, находящихся в республиканской собственности, утверждены планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, утверждены графики режима работы водохранилищ. Эксплуатационные службы ведут круглосуточное наблюдение за объектами", — сообщил Нуржигитов.

Он отметил, что для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ. Это позволит исключить угрозу подтопления при паводках более 60 сельских населенных пунктов с населением более 75 тысяч человек. Предполагаемый срок реализации проекта – 2024-2028 годы.