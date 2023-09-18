Министр транспорта РК призвал подрядчиков сообщать ему о затянувшихся проектах

Министр транспорта РК Марат Карабаев проверил ход реконструкции участков "Курты-Бурылбайтал", "Балхаш-Бурылбайтал" и "Караганда-Балхаш", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что министр транспорта Казахстана Марат Карабаев проехал на автомобиле по отрезку дороги республиканского значения "Алматы-Екатеринбург" от села Курты до города Астаны.

​Министр выехал из Алматы на автомобиле. В ходе поездки глава Минтранспорта ознакомился с ходом работ на участке "Курты-Бурылбайтал", который вызывает наибольшую критику общественности.

Отмечается, что проект был начат в 2017 году. Сейчас здесь работают нескоько компаний - Todini Construzioni Generali, СП "СинеМидасСтрой", "Синохайдро" и KLV InşaatAnonim Şirket, которая подключилась в конце 2022 года, после расторжения контрактов с прежними подрядчиками третьего и четвёртого локальных участков. Общая протяженность проекта "Курты-Бурылбайтал" составляет 228 километров. Движение по новому асфальту открыто на 192 километре, а до конца планируют пустить транспорт по всей протяженности отрезка дороги I-Б категории.

Также министр ознакомился с ходом реконструкции участка "Балхаш-Бурылбайтал". Проект поделен на шесть локальных участков между "Синохайдро", СП "Колин"/"СинеМидасСтрой", "Тодини", "СМС", "КФАО "Синохайдро", "Синохайдро" Бюро 16". Общая протяженность участка - 288 километров. Из них уже открыты для движения 179 километров дороги I-б категории. Работы по проекту начаты в 2019 году, но на сроки реализации повлияла аналогичная ситуация с подрядчиками локальных участков №3 и №4. Контракты с прежними подрядчиками были расторгнуты в 2019 и 2020 годах в связи с ненадлежащей работой и неисполнением условий по контракту.

​Кроме того, Марат Карабаев проинспектировал участок дороги "Караганда - Балхаш", где работы завершают CITIC Construction Co. и СП "СинеМидасСтрой" Движение открыто на 313 из 363 километров четырёхполосной дороги.

​Во время посещения объектов строительства Марат Карабаев провёл совещания с подрядными организациями.