Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов

Вскоре после крушения был задержан начальник станции Лариса, который управлял движением поездов в момент столкновения. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности движения. Сообщалось, что на первых допросах он отрицал вину и утверждал, что авария могла произойти из-за технической неисправности. По его словам, он повернул ключ автоматизированной системы, которая отправляет встречные поезда на разные пути, но она не сработала. Почему об этом не доложили машинистам — неизвестно.