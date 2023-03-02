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Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов
Крупнейшая в истории Греции железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни десятков людей, произошла из-за трагической человеческой ошибки, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
По последним данным, в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в районе города Лариса в ночь на 1 марта погибли 43 человека, более 60 пострадали.
"Всё в этой трагедии, к сожалению, в основном указывает на человеческий фактор, — сказал Мицотакис в телеобращении. — Правосудие сделает своё дело. Виновные будут привлечены к ответственности".
В связи с катастрофой в Греции был объявлен трёхдневный траур. Министр транспорта страны в среду подал в отставку.
"Когда происходит что-то настолько трагическое, невозможно делать вид, что ничего не произошло", — заявил он.
Столкновение произошло во вторник вечером незадолго до полуночи возле деревни Евангелизмос к северу от города Лариса. Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему по тому же пути двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.
В пассажирском поезде находились 350 человек, в основном молодёжь, которая возвращалась в Салоники после каникул. Грузовой состав перевозил морские контейнеры.
По данным греческих СМИ, скорость обоих составов перед катастрофой составляла около 160 километров в час. Столкновение было настолько сильным, что колёса и детали обоих составов разлетелись на десятки метров. Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов, один из них загорелся.
"Они ехали на очень высокой скорости, и оба машиниста не подозревали, что едут навстречу друг другу", — заявил губернатор Фессалии Костас Агорастос.
Вскоре после крушения был задержан начальник станции Лариса, который управлял движением поездов в момент столкновения. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности движения. Сообщалось, что на первых допросах он отрицал вину и утверждал, что авария могла произойти из-за технической неисправности. По его словам, он повернул ключ автоматизированной системы, которая отправляет встречные поезда на разные пути, но она не сработала. Почему об этом не доложили машинистам — неизвестно.
Как сообщают греческие СМИ, в ходе дачи показаний в среду вечером начальнику станции предоставили заключение экспертов, согласно которому система работала исправно.
После этого он сказал: "Возможно, я ошибся". Он также сослался на загруженность и проблемы с другим составом.
Профсоюз работников железных дорог Греции намерен провести в четверг 24-часовую забастовку в связи с катастрофой.
Лидеры профсоюзов заявили, что к аварии привели хронические проблемы и стечение множества факторов, в том числе нехватка персонала и неработающее оборудование.
Работники железных дорог Греции утверждают, что с 2000 года власти потратили более 20 миллирдов евро на установку современных электронных систем безопасности движения, однако проект так и не был реализован, а оборудование не работало.
"Ничего не работает. Всё делается людьми вручную. Ни указатели не работают, ни светофоры, ни регулировка движения. Если бы они работали, машинисты видели бы красный сигнал ", — заявил президент греческого союза машинистов Костас Генидуниас телеканалу ERT.
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